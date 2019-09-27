"Ъ": в России выросло число мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Банк России в течение лета 2019 года направил операторам связи информацию о более 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали подозрительные звонки клиентам банков. Операторы в 198 случаях выявили подмену номера банка, в отношении 59 номеров ввели ограничения на использование финансовых сервисов и заблокировали 218 телефонных номеров, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные, представленные ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы.

"Статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров. Например, цифра 198 - это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники", - сказал изданию первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

В банках "Открытие", Росбанке и Альфа-банке газете подтвердили информацию о росте количества мошеннических звонков с подменой номера организации клиентам. По данным банка "Открытие", к середине лета их доля была на уровне 35% от общего числа мошеннических звонков.

Как отметил Сычев, не все операторы связи реагируют на сообщения о мошеннических звонках, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе "О связи".

В пресс-службе "Билайна" сказали, что многие сообщения Банка России о мошеннических номерах были технически некорректны, а некоторые из таких номеров действительно использовались банками для звонков клиентам.

О блокировках

В "Ростелекоме" изданию сообщили, что блокировки сейчас возможны лишь после того, как техническая проверка подтвердит, что вызов осуществлялся именно с этого номера, и он действующий. Также в компании подчеркнули, что нужно выстраивать механизм выявления и блокировки не номеров, а вызовов с подмененным номерами. Основой такого проекта может послужить база абонентов, для которых была произведена замена оператора связи с сохранением номера.

По словам Сычева, планируется создание актуальной базы абонентов, к которой при исходящем вызове будет обращаться оператор номера для подтверждения факта вызова. ЦБ попытается убедить Минкомсвязь в необходимости законодательных поправок для реализации механизмов защиты, добавил он.