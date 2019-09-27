Медведев поручил пересмотреть санитарные правила для общепитов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила, касающиеся питания. Перечень поручений был составлен по итогам программы "Диалог", во время которой Медведев в прямом телеэфире общался с бизнесменами и экспертами.

Как говорится в документе, Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг должны совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей и уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей проработать и представить в правительство предложения по пересмотру санитарных правил.

В документе уточняется, что нужно пересмотреть СанПиН 2.3.2.1324-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"), СанПиН 2.3.2.1078-01 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"), СанПиН 2.3.6.1079-01 (санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"). Медведев пояснил, что следует переходить к применению в сфере организации питания населения на требования, которые установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза.

До 15 октября глава кабмина ждет от Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора предложения по проведению с 1 января в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Калининградскую область, Республику Татарстан, "эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора" в отношении безопасности пищевой продукции, которую изготавливают предприятия общественного питания, процессов ее хранения, производства, перевозки и реализации, исходя из согласованных подходов.

Медведев также дал срок до 11 ноября, чтобы Минэкономразвития и Минюст подготовили и внесли в правительство "проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан".