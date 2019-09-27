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РБК: Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам в оборонной сфере

Отмечается, что банк будет работать с обязательствами по оборонным контрактам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк будет в 2020 году выполнять обязанности агента правительства РФ по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

О назначении Промсвязьбанка агентом правительства по международным долгам говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, разработанном Минфином. Источник РБК уточняет, что банк будет работать с обязательствами по оборонным контрактам. По данным издания, данные обязанности возлагаются на Промсвязьбанк пока на 2020 год. На этот же период он сохранит статус агента по вопросам предоставления и исполнения госгарантий.

Промсвязьбанк в 2018 году был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Ему переходят кредиты находящихся под санкциями предприятий из сферы оборонно-промышленного комплекса.

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