Кабмин поддержал законопроект о праве аренды производственных зданий колоний без торгов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ с учетом некоторых замечаний поддерживает законопроект о праве бизнесменов арендовать производственные помещения учреждений ФСИН без торгов, если ранее они были признаны несостоявшимися. Документ с заключением кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

В четверг глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов внес соответствующий законопроект в Госдуму.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в документе.

В частности, как отмечается в отзыве, законопроект сенатора предусматривает заключение договоров в отношении госимущества на условиях, установленных при торгах. По этой причине, считают в правительстве, заявленная в пояснительной записке цель - заключение договора безвозмездного пользования производственными помещениями колоний, - не может быть достижима. Кроме того, законопроект не определяет возможный круг лиц, с которыми планируется заключать договоры, а также порядок их отбора, говорится в заключении.

Законопроект дает право заключить договор аренды или безвозмездного пользования на производственные объекты учреждений ФСИН без проведения торгов, если ранее проведенные торги признаны несостоявшимися. Как говорится в пояснительной записке, устранение необходимости проведения конкурсов, аукционов при размещении производств в исправительных учреждениях ФСИН России значительно расширит возможности по привлечению осужденных к труду, а также позволит восстановить и содержать госимущество в надлежащем состоянии.

Сенатор отмечает, что за федеральными казенными учреждениями уголовно-исполнительной системы закреплены производственные здания для организации трудовой адаптации осужденных. При этом более 40% из них, как отмечается в пояснительной записке, не эксплуатируется или эксплуатируется частично из-за отсутствия заказов и сбыта продукции. Кроме того, большинство неиспользуемых производственных объектов колоний требуют капитального или текущего ремонта.