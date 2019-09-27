Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не фиксировал летом жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка. Для противодействия подобным мошенническим действиям в банке работает система фрод-мониторинга, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари. Как мошенники добираются до жертв?

Газета "Коммерсантъ" в пятницу написала, что Банк России в течение лета 2019 года направил операторам связи информацию о более 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали подозрительные звонки клиентам банков. В частности, операторы в 198 случаях выявили подмену номера банка, в отношении 59 номеров ввели ограничения на использование финансовых сервисов и заблокировали 218 телефонных номеров.

"Жалобы клиентов о мошеннических звонках с подмененных номеров Сбербанка мы не фиксировали. Для защиты клиентов мы провели большую работу с операторами связи по запрету несанкционированных звонков клиентам от имени банка. Кроме того, в Сбербанке работает система фрод-мониторинга, с высокой эффективностью защищающая клиентов в том числе и от подобных мошеннических действий", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе Сбербанка отметили, что социальная инженерия по-прежнему остается самым распространенным способом мошенничества. Более того, в некоторых случаях клиенты собственными руками отдают свои деньги под воздействием манипуляций преступников.

В Сбербанке рекомендуют россиянам для безопасного использования современных финансовых технологий пользоваться простыми правилами кибербезопасности, а при малейших подозрениях сразу прекращать телефонный разговор и самостоятельно перезванивать в банк.

В конце 2018 года клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, которые звонили с номеров самого банка. О подобных случаях сообщали клиенты банка в соцсетях. Позже заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов заявил, что массовых звонков мошенников с телефонных номеров Сбербанка не было. По его словам, подобных случаев в декабре было около 40, а в январе 2019 года банк зафиксировал всего восемь таких мошеннических звонков.