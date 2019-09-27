Обязательное наличие бумажных документов о стаже могут исключить с 2020 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Обязательное предоставление документов о трудовой деятельности и трудовом стаже на бумажных носителях может быть исключено с 2020 года. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

когда они могут появиться в России?

Электронные трудовые книжки: когда они могут появиться в России?

"Поправками в числе прочего предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг больше не придется иметь такие документы в бумажном виде", - сказала она.

Голикова напомнила, что с принятием изменений в трудовое законодательство потребуется внесение поправок в 20 федеральных законов. По ее словам, с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд в электронном виде для "их аккумулирования в информационной системе персонифицированного учета".

О законопроекте

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет, по оценке экспертов, порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Ранее законопроект был поддержан профильным комитетом и трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.