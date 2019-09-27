ФАС предписала устранить нарушение при закупке по строительству зданий МГТУ имени Баумана

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия ФАС выявила нарушения при закупке по строительству зданий для Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Об этом в пятницу сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

"Как установила комиссия ФАС России, заказчик указал в закупочной документации и проекте государственного контракта противоречивые сведения в отношении размера обеспечения исполнения госконтракта. Так, согласно закупочной документации, размер обеспечения составлял свыше 1 млрд рублей, а в соответствии с положениями проекта контракта - 600 млн рублей, что вводило потенциальных участников закупки в заблуждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обращение на действия университета подала компания "Бенедикт". Цена контракта на строительство комплекса зданий составляет порядка 6 млрд рублей. МГТУ имени Баумана предписано устранить выявленное нарушение на стадии заключения государственного контракта.