Разработчик SSJ-100 рассказал, почему самолет могут переименовать

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Переименование самолета Sukhoi Super Jet - 100 рассматривается в рамках комплексной модернизации самолета на ряду с повышением надежности и улучшением других характеристик авиалайнера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС).

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"Компания "Гражданские самолеты Сухого" в рамках политики импортозамещения проводит работу по модернизации самолета SSJ-100. В том числе, она приведет к повышению надежности, улучшению экономики эксплуатации, повышению безопасности и комфорта самолета. В рамках этой работы мы рассматриваем различные аспекты укрепления позиций на рынке, включая, возможно, название, выражающее результат качественных изменений. Наша цель - не переименовать самолет, а сформировать обновленный, востребованный рынком продукт", - сказали в ГСС.

"Просто дать новое имя - не самоцель, его [обновленный самолет] нужно создать, нужно, чтобы было, что называть по-новому. У Ростеха есть в этом хороший опыт", - добавили в пресс-службе ГСС.

В середине сентября в интервью РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (ОАК, в которую входит ГСС, сейчас проходит процедуру вливания в Ростех) говорил, что самолет SSJ-100 после серии проблем и катастрофы в Шереметьево может сменить название, в том числе на российское.

В 2018 году занимавший тогда пост гендиректора ГСС Александр Рубцов сообщал журналистам, что самолеты SSJ-100 и МС-21 могут быть объединены под общим брендом. Он также говорил, что может быть открыт конкурс на выбор нового названия бренда.