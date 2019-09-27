ВТБ может дополнительно выплатить Минфину около 3,8 млрд руб. в виде дивидендов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка ВТБ рекомендовал направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов 0,0002 руб. на одну привилегированную акцию первого типа, говорится в сообщении банка.

Акциями этого типа владеет Минфин РФ в количестве более 21,4 трлн штук. Таким образом, ВТБ может выплатить около 3,8 млрд руб.

Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров банка, которое пройдет в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 1 ноября 2019 года.

"Выплата дивидендов в размере 3,8 млрд рублей планируется в рамках передачи банком ВТБ источников собственных средств (капитала) ПАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком по реализации государственного заказа. Ранее на основании распоряжения правительства Российской Федерации банк ВТБ передал ПАО "Промсвязьбанк" кредитные требования, связанные с реализацией госзаказа, на сумму 32,9 млрд руб.", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

В банке уточнили, что выплата промежуточных дивидендов завершит процесс передачи кредитных требований Промсвязьбанку.

Дивиденды ВТБ

В июне акционеры банка ВТБ на годовом собрании утвердили по итогам 2018 года выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 26,8 млрд руб. В частности, было решено, что дивиденды по "префам" первого и второго типа будут выплачены в размере 0,0002 руб. (всего 5,2 млрд руб.) и 0,002 руб. (всего 7,4 млрд руб.) соответственно.

Как отмечал ранее председатель наблюдательного совета банка, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, наблюдательный совет ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО. По его словам, это было связано с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых кредитных организаций из-за стандартов "Базеля III". Силуанов также уточнял, что внедрение стандартов "Базель III" потребовало от ВТБ докапитализации на 450 млрд руб. в период 2017-2019 годов.

О Промсвязьбанке

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.