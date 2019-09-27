Взнос на капремонт на Ставрополье в следующем году останется на уровне 2019 г.

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил значение минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год. Размер выплат останется на уровне 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"... В 2020 году размер взноса на капремонт не превысит существующих значений. Для домов без лифтового оборудования размер взноса составит 8 рублей 63 коп. за квадратный метр. Для домов, где есть лифты, - 9 рублей 63 коп. за квадратный метр", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дифференцированный взнос на капремонт введен в июле 2019 года для реализации проекта по ускоренной замене устаревших лифтов. В многоквартирных домах в крае насчитывается более 4,2 тыс. лифтов, 15% из них отработали по 30 и более лет и подлежат замене. Стоимость проекта по замене 662 лифтов, выработавших свой ресурс, оценивается в общем объеме порядка 1,5 млрд рублей.

"Всего до конца года на Ставрополье планируется заменить 248 лифтов. Они расположены в 84 многоквартирных домах в 10 населенных пунктах. В 2020 году будут заменены более 400 лифтов", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в региональную программу капитального ремонта, рассчитанную на 2014-2043 годы, включено более 9 тыс. домов. Из них жители более 7,4 тыс. домов отчисляют взносы региональному оператору, свыше 1,4 тыс. формируют свои фонды капремонта самостоятельно - на специальных счетах в банках. Начиная с 2014 года, в рамках программы отремонтированы около 1,5 тыс. зданий.