ГТЛК и Объединенная вагонная компания заключили контракт на поставку 25 тыс. вагонов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объединенная вагонная компания (ОВК) поставит Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 20 тыс. полувагонов до конца 2022 года и 5 тыс. вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении ГТЛК.

ОВК поставит лизинговой компании вагоны повышенной грузоподъемности (осевая нагрузка 25 тс вместо 23,5 тс).

Ранее ГТЛК объявила о запуске программы по лизингу и операционной аренде вагонов нового поколения, в том числе полувагонов, хопперов, крытых вагонов, а также фитинговых платформ.

"Для каждого лизингополучателя ГТЛК будет формировать комфортные взаимовыгодные условия аренды, при этом вагоны будут передаваться заказчикам в финансовый лизинг на срок до 15 лет, а в операционную аренду от 1 года", - говорится в сообщении ГТЛК.

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является РФ в лице Минтранса.

ОВК - крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Компания создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.