В России создадут единую систему мониторинга здоровья членов экипажей воздушных судов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на совершенствование медицинского обеспечения полетов гражданской авиации, позволит создать единую систему мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением, будут разработаны порядки обязательного медицинского освидетельствования, проведения предполетного и послеполетного медицинского осмотра членов экипажей и диспетчеров управления воздушного движения. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"В настоящее время многие вопросы медицинского обеспечения гражданских полетов не попадают под действие закона "Об основах охраны здоровья граждан" - рассматриваемые поправки призваны исключить правовые коллизии в этой области. Предполагается, что законопроект позволит создать единую систему мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением", - сказала она.

Голикова добавила, что также будут разработаны порядки обязательного медицинского освидетельствования, проведения предполетного и послеполетного медицинского осмотра членов экипажей гражданских воздушных судов, предсменного и послесменного медицинского осмотра диспетчеров управления воздушного движения.

"Кроме того, предлагается ввести обязательное медицинское освидетельствование обучающихся по программам подготовки членов экипажей гражданской авиации и диспетчеров управления воздушным движением", - отметила вице-премьер.