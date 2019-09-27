СЛО "Россия" объявил тендер на обеспечение рейсов по всему миру

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специальный летный отряд (СЛО) "Россия", обеспечивающий авиаперевозки первых лиц государства, объявил очередной конкурс по обеспечению рейсов на следующий год.

"Тендер проводится не на саму перевозку воздушными судами СЛО, а на обеспечение их полетов. Исполнитель должен иметь максимальное количество представительств в различных странах, чтобы обеспечивать оперативное обслуживание бортов СЛО местными операторами аэропорта прибытия", - сказала в пятницу в беседе с ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Она подчеркнула, что речь идет обо всех аэропортах мира, кроме Внуково, где дислоцируется СЛО.

Она напомнила, что подобные тендеры объявляются по закону ежегодно, в предыдущие годы их выигрывал "Аэрофлот".

На портале госзакупок размещена информация о предстоящем 25 октября открытом конкурсе. Из нее следует, что максимальная цена контракта составляет 6,79 млрд руб.

СЛО "Россия" входит в структуру Управления делами президента РФ.