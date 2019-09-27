Медведев: российский малый бизнес в перспективе способен обеспечить работой 50% населения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в перспективе на предприятиях малого бизнеса может работать до половины трудоспособного населения страны. Об этом он заявил на встрече с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым, который рассказал, что делается для более ощутимого участия малого и среднего бизнеса в достижении национальных целей развития страны.

По словам Калинина, в настоящее время прилагаются дополнительные меры для достижения к 2024 году показателей национального проекта, согласно которому доля малого бизнеса должна составить 32%, а занятость в малом бизнесе - достигнуть 25 млн человек.

"Мы прекрасно понимаем, что в любом современном обществе, в любой современной экономике вклад малого бизнеса весьма существенный. Скажу больше, даже те цифры, которые вы сейчас обозначили и которых мы должны достичь, то есть больше 30%, - это все равно не предел", - сказал Медведев.

"В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно еще сделать", - добавил он.

Калинин рассказал, что за последние четыре года (с 2015-го по 2018 год) вклад малого бизнеса в ВВП вырос с 18 до 22,3%.

"Кроме того, по данным Росстата, за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%. Кредитный портфель малого бизнеса, по данным Центрального банка, в прошлом году вырос более чем на 11%", - сказал он.

Калинин добавил, что эксперты "Опоры России" активно участвуют в реализации "регуляторной гильотины". "Мы с энтузиазмом восприняли информацию, что с 1 января как минимум 20 тыс. устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят свое существование. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем работать в течение года, чтобы все эти нормативные требования к малому и крупному бизнесу были устранены", - сказал он.