Ингушетия намерена в 2020 году экспортировать яблоки в арабские страны

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Крупнейшее предприятие Ингушетии "Сад-гигант "Ингушетия" намерено экспортировать яблоки в арабские страны в 2020 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщил в пятницу ТАСС гендиректор садоводческого комплекса Замир Балкизов.

"Мы налаживаем связи с Ираком, Саудовской Аравией и Кувейтом, это три страны, в которых мы ищем партнеров на той стороне. Я думаю, из урожая этого года мы сможем отгрузить в 2020 году часть продукции, объемы будут известны после заключения контрактов", - сказал Балкизов.

Как сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Мухажир Албаков, "Сад-гигант "Ингушетия" заключал соглашение и в 2019 году на экспорт 5 тыс. т яблок, но из-за непредвиденных обстоятельств контракт был сорван.

"В рамках регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" экспорт яблок мы возобновим в 2020 году. Яблок у нас предостаточно, на сегодняшний день на предприятии уже собрали около 15,5 тыс. т яблок, к окончанию уборки эта цифра будет составлять 26 тыс. т. Конечно, мы будем продолжать работать, нам нужны экспортные варианты, мы обязательно будем экспортировать продукцию", - сказал Албаков.

"Сад-гигант "Ингушетия" - первый интенсивный фруктовый сад в Ингушетии, проект по выращиванию фруктов по европейским технологиям, позволяющим собирать до 55 т яблок с га. Он был заложен в 2013 году, на данный момент в садах выращивают более 15 сортов яблок, там также растут черешня, сливы, персики, нектарины. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии, всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.