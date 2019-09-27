Власти Кабардино-Балкарии заинтересованы в создании НОЦ в СКФО

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария заинтересована в создании национального образовательного центра (НОЦ) на Северном Кавказе в рамках нацпроекта "Наука". Об этом в пятницу заявил врио главы региона Казбек Коков в ходе совещания с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

"Республика заинтересована в создании национального образовательного центра на Северном Кавказе. Считаем, что Кабардино-Балкария обладает неплохим потенциалом для того, чтобы включиться в эту работу", - сказал Коков.

По его словам, это позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в регионах СКФО.

Национальный проект "Наука" разрабатывается в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Согласно указу, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку требуется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.