В Северной Осетии отремонтируют дорогу, ведущую к самому высокогорному монастырю

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Ремонт дороги в Северной Осетии, ведущей к самому высокогорному мужскому монастырю в России, пройдет в следующем году.

"Объект "Ремонт автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилак, км 1,857- км 7,000". Календарные сроки выполнения работ по объекту: начало - с момента подписания контракта, окончание - 30 октября 2020 года", - говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта - более 76 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Северной Осетии.

В рамках ремонтных работ предполагается устранить дефекты на дороге и заменить асфальтобетонное покрытие. На время ремонта движение автотранспорта прерываться не будет.

Ремонтируемая дорога ведет к одному из живописных ущелий Северной Осетии - Куртатинскому. Там находятся достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира. Среди них - Аланский Успенский православный мужской монастырь, самый высокогорный на территории России. Он расположен в селе Хидикус.