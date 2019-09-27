Медведев объявил благодарность правительства главе РЖД Белозерову

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства России главе ОАО "Российские железные дороги" Олегу Белозерову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность правительства РФ генеральному директору - председателю правления ОАО "Российские железные дороги" Белозерову Олегу Валентиновичу", - говорится в тексте распоряжения.

Белозеров возглавил РЖД в августе 2015 года, до этого с 2004 года руководил Росавтодором, а с 2009 года занимал пост заместителя министра транспорта.