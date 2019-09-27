Власти Башкирии планируют довести объем инвестиций в республику до 500 млрд рублей в год

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии за счет повышения активности в реальном секторе экономики, создания двух особых экономических зон и привлечения более 100 новых резидентов ТОСЭР планируют довести ежегодный объем инвестиций в республику до 500 млрд рублей, сообщил ТАСС в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС исполняющий обязанности вице-премьера республиканского правительства Андрей Назаров.

"Мы планируем довести ежегодный объем инвестиций до 500 млрд рублей. Это будет достигнуто за счет повышения активности в реальном секторе экономики, поскольку главой Республики Башкортостан поставлена задача по переходу от "экономики потребления" к "экономике развития". В том числе за счет создания двух особых экономических зон, а также за счет привлечения более 100 новых резидентов на территориях опережающего социально-экономического развития", - сказал Назаров.

По его словам, в ближайшее время в республике также будут создаваться индустриальные, агропромышленные парки или технопарки в каждом районе и городе. Этот план, по словам собеседника, подкрепляется уже начатыми проектами: особыми экономическими зонами промышленно-производственного типа "Алга" в Ишимбайском и Стерлитамакском районах, у которых уже подписаны соглашения с будущими резидентами на 6 млрд рублей.

"Если прибавить туда планы по переработке остаточных газов, получаемых в процессе крекинга нефти, - прибавим еще 2 млрд рублей. Есть и проект нефтяных игольчатых коксов - примерно на 16,2 млрд рублей", - добавил Назаров.

Кроме того, он уточнил, что на данный момент в Башкирии уже существует пять ТОСЭР - в Кумертау инвестировано около 2 млрд рублей и создано около 1000 рабочих мест. "Республика активно участвует в национальных проектах, например, в реализации мероприятий по повышению производительности труда участвует уже 36 предприятий республики, а до конца года будут вовлечены еще 14 предприятий. Будет активизирован экспорт. На сегодняшний день экспортные контракты заключили более 50 компаний", - заключил Назаров.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.