Омский НПЗ удвоит выпуск зимнего дизеля после установки российского оборудования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Омский НПЗ "Газпром нефти" в 2020 году запустит новый комплекс гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива стоимостью 17,5 млрд рублей, что позволит вдвое увеличить выпуск зимних и арктических марок дизельного топлива, говорится в сообщении компании.

Ключевое оборудование комплекса: реакционные аппараты гидроочистки и депарафинизации, а также сепаратор высокого давления изготовлены в России, на "Волгограднефтемаше". Производительность нового комплекса составит 2,5 млн тонн по сырью.

Его запуск позволит вывести из эксплуатации установки прошлого поколения и "снизить воздействие на окружающую среду", отмечается в сообщении компании. Проект является частью федерального плана "Чистый воздух" и входит в программу модернизации завода, реализация которой начата в 2008 году.

Омский НПЗ - крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод. По итогам 2018 года он переработал 20,998 млн тонн нефтяного сырья. С 2008 года "Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизацию Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.