"Азимут" не планирует эксплуатировать самолеты Airbus A220

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Руководство крупнейшей в Южном федеральном округе авиакомпании "Азимут", у которой монопарк российских самолетов Sukhoi Superjet 100, не планирует эксплуатацию европейских воздушных судов Airbus A220. Об этом сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

Некоторые СМИ со ссылкой на открытые данные и собственные источники сообщили в пятницу о том, что "Азимут" может начать эксплуатировать Airbus A220.

"Это фейковая информация", - сказал Теплицкий, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он добавил, что авиакомпания следит за всем парком авиационной техники и рассматривает разные возможности.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит только из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации, SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.