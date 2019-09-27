Турчак заявил, что Евросоюз потерял из-за санкций в пять раз больше, чем Россия

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Потери европейских стран в результате санкционной политики в пять раз превысили те, что понесла Россия. Такое мнение высказал в пятницу в рамках Международной конференции "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе", проходящей в Калининграде, секретарь генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Хочу отметить, что потери Евросоюза от незаконных рестрикций против российских компаний больше российских почти в пять раз", - сказал Турчак.

Он отметил, что если бы Евросоюз и РФ сохранили уровень отношений на досанкционном периоде, товарооборот "вполне мог бы достичь полутриллиона евро". "Это сопоставимо с товарооборотом между Евросоюзом и США и между Евросоюзом и Китаем", - сказал Турчак и добавил, что сейчас товарооборот между ЕС и Россией по итогам 2018 года составил около €300 млрд и Евросоюз остается одним из основных торговым партнером России.

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что товарооборот далек от показателей докризисного 2013 года, а "спад объемов составляет более €100 млрд в ежегодном исчислении".

Международная конференция "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе" проходит 27 сентября в Калининграде на площадке Музея Мирового океана. В форуме участвуют более 150 представителей политических партий из 30 европейских стран, стран - членов ОБСЕ, депутаты региональных, национальных парламентов, муниципальных советов, в том числе молодых парламентариев. По итогам форума планируется принять меморандум, который будет посвящен вопросам невмешательства во внутренние дела суверенных государств.