В Москве за прошедшие девять лет построили 60 гостиниц на 11 тыс. номеров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Шестьдесят новых гостиниц более чем на 11 тыс. номеров построено в Москве с 2011 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса столицы.

"С 2011 года пo настоящее время в столице былo построено 60 гостиниц более чем на 11 тыс. номеров", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что с начала 2019 года в столице открылось два отеля на 1 тыс. номеров. В их числе и гостиница в Новой Москве.

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, строительство еще пяти гостиниц предполагается завершить до конца года. Речь об отелях в отдаленных районах города и в составе многофункциональных общественных центров. Хуснулиин отметил, что некоторые из гостиниц строятся мировыми операторами.

По словам заммэра, в последующие два года ожидается строительство еще 16 отелей почти на 2,5 тыс. номеров.