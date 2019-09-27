S&P Global Platts представит прогноз развития энергетики до 2040 года на РЭН-2019

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Независимое информационное агентство S&P Global Platts проведет сессию "Глобальный прогноз энергетических рынков Platts до 2040 года" 2 октября на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении "Росконгресса".

В сессии примут участие глава департамента стратегий и инноваций компании "Газпром нефть" Сергей Вакуленко, глава департамента энергетических исследований ОПЕК Абдерразак Бенюсеф, руководитель аналитического центра Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Денис Дерюшкин, глава аналитического подразделения Platts Analytics Крис Миджли, ведущий экономист BP по России и СНГ Владимир Дребенцов и главный аналитик S&P Global Ratings Елена Ананкина.

Участники сессии обсудят вопросы развития энергетических рынков, долгосрочные перспективы развития глобального энергетического рынка и влияние новых технологий на мировое потребление и производство энергии.

Главными темами обсуждения на РЭН-2019 станут цифровая трансформация отрасли и ценообразование на рынке нефти, а также развитие рынка угля, атомной энергетики, перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, экологическая трансформация. В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.

В 2018 году общее число участников РЭН достигло 9,5 тыс. человек, среди которых были главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов РФ, ведущие международные эксперты и организации.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Москвы.