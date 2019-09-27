Методы применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли исследуют в Канаде

ТАСС, 27 сентября. Институт машинного интеллекта (AMII) в канадской провинции Альберта и компания Imperial заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут исследованы методы применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли, сообщил ресурс BusinessWire.

Совместные проекты будут нацелены на разработку эффективных способов добычи нефти и газа, а также снижение уровня воздействия на окружающую среду и повышение безопасности условий труда. Данная инициатива - часть программы AMII Innovates, предложенной Институтом машинного интеллекта с целью продвижения инноваций в нефтегазовом секторе.

"AMII не только является лидером в области исследований искусственного интеллекта, но и базируется в Альберте, что делает его идеальным партнером для внедрения цифровых решений в сфере добычи нефти и газа", - отметил старший вице-президент Imperial по разведке и добыче Джон Уилан.