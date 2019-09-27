Эксперты: Хайнань способен создать собственную модель модернизации по типу Сингапура

ХАЙКОУ /Китай/, 27 сентября. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань обладает всеми условиями и потенциалом для создания собственной успешной устойчивой модели индустриализации по примеру Сингапура. Такую точку зрения высказали эксперты, опрошенные информационным порталом " Наньхайван ".

"Хайнань должен проводить целенаправленную политику по модернизации управленческой системы и усилению ее потенциала. <...> У острова есть преимущества в плане формирования зоны и порта свободной торговли, а также в социально-экономической сфере и в области технологий", - считает ведущий сотрудник Национального университета Сингапура Чжоу Вэйго.

По его словам, Хайнань может по аналогии с сингапурской создать собственную модель путем развития принципов юридически регулируемого общества и формирования особой основы управления, позволяющей сместить акцент с экономической на социальную составляющую для перехода к системе эффективного распределения общественных услуг. "Это позволит придать реформам большую интенсивность и создать стимулы для развития образования и реализации на Хайнане исследовательских проектов, в первую очередь касающихся морской экономики и свободной торговли", - подчеркнул эксперт.

Как полагает Гу Цинъян из Школы государственной политики Ли Куан Ю, при формировании зоны и порта свободной торговли Хайнаню следует учесть опыт Сингапура. "Он относится к странам с наиболее высоким уровнем либерализации внешних связей и минимальными торгово-инвестиционными барьерами. Хайнань может учесть сингапурский опыт развития", - подчеркнул он.

По мнению экспертов, Хайнань способен сформировать собственную открытую модель экономики по аналогии с сингапурской, благодаря чему остров сможет создать конкурентную среду, а также надежный механизм для индустриальной модернизации - так, как это происходит в Сингапуре.