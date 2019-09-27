Ставрополье за восемь месяцев 2019 года собрало более 190 млн рублей курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край с начала года собрал свыше 190 млн рублей курортного сбора, превысив плановый показатель на 22%. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"За январь - август 2019 года поступили денежные средства от операторов курортного сбора в размере 190,267 млн рублей. Плановый показатель на этот период был установлен в размере 156,102 млн рублей. На сегодняшний день перевыполнение плана составляет 34,165 млн рублей", - сказали в министерстве.

При этом Ессентуки получили 53,1 млн рублей курортного сбора, Пятигорск - 31,1 млн рублей, Кисловодск - 73,7 млн рублей, Железноводск - 32,3 млн рублей. По данным министерства, реестр операторов курортного сбора включает в себя 311 объектов размещения. Плательщиками курортного сбора стали 347 тыс. 322 отдыхающих, прибывших в объекты размещения. От уплаты сбора освобождены 19 категорий лиц - 40,4 тыс. человек, отказались от уплаты курортного сбора 6,3 тыс. отдыхающих.

"В результате совместной разъяснительной работы министерства туризма и оздоровительных курортов края и операторов курортного сбора с плательщиками наблюдается устойчивая тенденция снижения отказов от уплаты курортного сбора. По итогам первого полугодия 2019 года отказы от уплаты курортного сбора составляют 1,4% от общей суммы плательщиков. В сравнении в 2018 году данный показатель составлял 2,7%. В отношении плательщиков, которые отказались уплачивать курортный сбор, осуществляется административное производство", - сообщили в министерстве.

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что Ставрополье рассчитывает в этом году получить до 300 млн рублей от курортного сбора на благоустройство городов Кавказских Минеральных Вод.

На что направят курортный сбор

"В 2019 году на средства курортного сбора благоустраивают исторический центр в Кисловодске, "Нижнюю каскадную лестницу" (восточный склон горы Железной) в Железноводске, территорию в Курортном парке и комплекс Верхних минеральных ванн в Ессентуках. Кроме того, ремонтируется фонтан "Лягушки" и "Поющий фонтан", благоустраивается сквер у "Поющего фонтана". Часть работ уже завершена", - добавили в министерстве.

По информации собеседника агентства, в 2019 году средства курортного сбора будут предоставляться не только на строительство, благоустройство, ремонт объектов курортной инфраструктуры, но и порядка 5-10% будет идти на разработку проектной документации, а в 2020 году 20% будет предусмотрено на содержание тех объектов, которые будут восстановлены за счет средств курортного сбора.

"В этом году наши отдыхающие уже увидели первые объекты, благоустроенные за счет средств, собранных от реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. В Ессентуках были проведены работы по благоустройству "Партерной группы" в Курортном парке, в Железноводске проведены работы по ремонту терренкура и подготовлена проектная документация на выполнение работ по благоустройству "Нижней каскадной лестницы". В Пятигорске проведены работы по благоустройству парка "Цветник", - сообщили в министерстве.

Проверки операторов курортного сбора

"В 2019 году министерством было запланировано проведение 10 проверок в отношении операторов курортного сбора согласно утвержденному прокуратурой Ставропольского края ежегодному плану проведения плановых проверок. Одна проверка была отменена прокуратурой Ставропольского края. В этом году министерством проведено шесть плановых проверок в отношении шести санаториев", - сообщила пресс-служба министерства.

В ходе проведения проверок были выявлены нарушения законодательства, связанного с проведением эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае. В частности, нарушение порядка и сроков исчисления курортного сбора, порядка учета плательщиков сбора и лиц, освобождаемых от его уплаты, порядка представления отчета оператора курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра операторов курортного сбора.