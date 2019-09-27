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Минпромторг поддерживает разделение промышленных дотаций для автопроизводителей

Глава министерства Денис Мантуров считает это решение целесообразным в рамках предлагаемой балльной системы

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает дифференциацию промсубсидий для автопроизводителей, де-факто компенсирующих утильсбор. Об этом сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Конечно поддерживаем", - ответил Мантуров на соответствующий вопрос. "Дифференциация только не утильсбора, а субсидий - это раз, а второе - вообще в целом господдержки, потому что в рамках балльной системы, которую мы предлагаем, мы имеем ввиду по количеству баллов и предоставление господдержки вообще", - добавил он.

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