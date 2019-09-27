Котюков: для создания НОЦ на Северном Кавказе необходимо найти индустриальных партнеров

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария обладает существенными успехами в научном развитии, однако для создания научно-образовательного центра (НОЦ) на Северном Кавказе, в частности в республике, необходимо найти индустриальных партнеров. Об этом в пятницу сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на совещании по вопросу создания северокавказского НОЦ в рамках нацпроекта "Наука".

"НОЦ - это единство науки, образования и индустрии, научный задел действительно представлен, но развитие образовательных практик и интерес к этому проекту со стороны индустриальных компаний - это и есть зона развития этого проекта. К следующей встрече, которую мы ориентировочно проведем в середине ноября, по этим направлениям можно сделать дополнительные акценты и найти индустриальных партнеров, которые будут выступать основными участниками этого проекта. Прошу вас максимально интенсивно перейти на следующий этап разработки проекта, чтобы появился интерес у предприятий, организаций, компаний, которые планируют развиваться активно в регионе", - сказал Котюков на совещании, которое состоялось в Нальчике на базе Кабардино-Балкарского государственного университета.

При этом министр подчеркнул, что тот научный задел, который есть у КБР, является хорошим началом для создания такого центра, фактически первым шагом. Министр отметил, что НОЦ будет направлен на развитие экономики: создание рабочих мест и высокотехнологичных производств. "Это то, что для ребят, которые сегодня растут, будет ориентиром их трудоустройства, их профессионального роста, для них все это делается. Мы должны точно понимать, каких результатов практических мы добьемся через пять лет в науке, в технологичном развитии и в совершенствовании образовательных программ", - заключил он.

Национальный проект "Наука" разрабатывается в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Согласно указу, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку требуется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.