Бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" в Архызе соберет более 600 участников

ЧЕРКЕССК, 27 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР", который пройдет 10 октября на курорте "Архыз" Карачаево-Черкесии (КРЧ), соберет более 600 участников - инвесторов, предпринимателей, представителей госструктур и общественников. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Корпорации развития Северного Кавказа.

"Межрегиональный бизнес-форум состоится на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике. Мероприятие соберет более 600 участников, среди которых представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровня, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства", - рассказали в пресс-службе.

По словам министра экономического развития КЧР Али Накохова, бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" - это возможность для инвесторов и предпринимателей Карачаево-Черкесии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа обсудить ключевые вопросы региональной экономики, международной интеграции, развития новых отраслей и внедрения инновационных технологий, обмена опытом.

"Предполагаемые в рамках Форума дискуссионные площадки будут содействовать доверительному диалогу бизнес-сообществ, откроют возможности для новых инициатив, помогут выработать механизмы государственно-частного партнерства и определить горизонты развития" - приводит его слова пресс-служба.

Ранее в Министерстве экономического развития региона сообщили, что на форуме планируется рассмотреть наиболее успешный опыт реализации национальных проектов на Северном Кавказе по направлениям малого и среднего предпринимательства, экспорта, производительности труда и цифровизации экономики в целях популяризации предпринимательства и развития инвестиционной политики. Эксперты в рамках форума проведут семинары и мастер-классы для предпринимателей, также будет организована выставка продукции, произведенной малым и средним бизнесом.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".