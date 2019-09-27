Фонд развития промышленности Ставрополья ввел программы поддержки пищевых предприятий

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Производители, выпускающие пищевую продукцию на Ставрополье, теперь могут воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности (ФРП) края, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"Инициативу о расширении полномочий регионального ФРП поддержал губернатор Владимир Владимиров. Об этом стало известно в ходе очередного заседания наблюдательного совета ФРП края. На совете были приняты три новые краевые программы поддержки производителей: "Пищевик", "Экспортный потенциал" и "Комплексное решение". Они предусматривают предоставление льготных займов в размере от 2,5 до 20 млн рублей для приобретения технологического оборудования на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства могут получить производители пищевых продуктов, за исключением производителей подакцизных товаров алкогольной и табачной продукции. "Базовая процентная ставка по программе составляет 5% годовых. Однако ее величина может быть снижена ещё на 2-4% при приобретении российского оборудования; оборудования, произведенного предприятиями Ставропольского края; предоставления банковского гарантии в качестве залога и продажи продукции на экспорт", - отмечается в пресс-релизе.

Министерство сообщает, что уже несколько ставропольских предприятий заинтересованы в новых программах господдержки.

"Производители пищевой продукции неоднократно обращались в ФРП региона с просьбой предоставления льготных займов. К сожалению, действующие на тот момент программы поддержки не позволяли выделить средства. Но благодаря губернатору Владимирову такая программа появилась. Кроме того, эти предприятия смогут получить дополнительные займы от федерального Фонда развития промышленности", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы краевого Минпрома Виталия Шульженко.

Одним из обязательных условий для получения льготного займа от ФРП края является софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков в размере не менее 50% от суммы заемных средств.