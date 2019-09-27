"Единая Россия" получила во втором квартале более 710 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получила в апреле-июне 2019 года свыше 710 млн рублей на осуществление своей деятельности, заняв первое место среди партий по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные финансовых отчетов партий за второй квартал 2019 года, размещенные в пятницу на сайте Центризбиркома РФ.

Согласно материалам ЦИК, всего на счета единороссов поступило 710,7 млн рублей. Из них 684,9 млн рублей было получено партией в качестве пожертвований от юридических лиц, а оставшаяся сумма поступила от гражданско-правовых сделок. Помимо этого, "Единая Россия" получила имущество на сумму 45,2 млн рублей.

На втором месте среди партий по сумме поступлений за аналогичный период идет "Яблоко" с доходом 69,6 млн рублей. Третьей оказалась Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, которая получила 33,4 млн рублей.

В свою очередь КПРФ во втором квартале получила 28,6 млн рублей, а также имущество на сумму 78 млн рублей. В ЛДПР поступило 13,8 млн рублей и имущество на сумму 38 млн рублей. "Справедливая Россия" за этот отчетный период получила 3 млн рублей.

Как отметили в Центризбиркоме, требуемые по закону сведения о поступлении и расходовании средств в установленный срок представили 55 политических партий. При этом партия "Великое отечество" подала документы позже срока, а отчетность от "Альянса зеленых", "Городов России", "За женщин России", Партии возрождения села и "Гражданской инициативы" не поступила в ЦИК.