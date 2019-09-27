Башкирия усилит свое присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Башкирия намерена нарастить свое присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и в дальнейшем может стать его полноправным партнером, сообщил ТАСС исполняющий обязанности вице-премьера региона Андрей Назаров в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Башкортостан будет усиливать свое присутствие на Ялтинском форуме, сейчас уже в организационный комитет вошел глава республики Радий Хабиров, поэтому со временем, наверное, Башкортостан будет полноправным партнером", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что останется сопредседателем ЯМЭФ, несмотря на назначение в Башкирии. "Я остаюсь, потому что являюсь сопредседателем организационного комитета вместе с [главой Крыма] Сергеем Аксеновым. Председателем, напомню, является [вице-премьер РФ] Дмитрий Козак, поэтому там мы продолжаем работу, она не противоречит законодательству", - добавил Назаров.

Глава Башкирии 9 сентября назначил сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ и сопредседателя "Деловой России" Назарова и. о. вице-премьера республики. Позднее Назаров заявил, что на новом посту намерен вывести республику в пятерку лучших регионов страны, в том числе по развитию комфортного инвестиционного климата.

ЯМЭФ - ежегодное мероприятие, традиционно проводимое в Республике Крым при поддержке администрации президента РФ.

Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходил в Уфе 26-27 сентября. В его мероприятиях приняли участие около 2,8 тыс. человек из 52 регионов России и 31 страны. Деловая программа состояла из 30 мероприятий, на которых выступили 150 спикеров. Организатор форума - правительство Республики Башкортостан. ТАСС был генеральным информационным партнером мероприятия.