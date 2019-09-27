Минпромторг будет искать компромисс по компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует прийти к компромиссному варианту с автопроизводителями по вопросу компенсации ввозных таможенных пошлин на компоненты, о чем просили держатели специнвестконтрактов (СПИК). Об этом сообшил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Будем думать. Мы заинтересованы в развитии. Будем искать тонкую компромиссную позицию, чтобы всем было выгодно. Нам нужно решить задачу. По-любому мы сделаем переходный период в части объема субсидий, чтобы всем было комфортно", - сказал министр.

Автопроизводители "АвтоВАЗ", Nissan, Renault, группа ГАЗ Олега Дерипаски, "КамАЗ", "Соллерс" Вадима Швецова, Hyundai и Volkswagen ранее обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить бюджетные компенсации роста ввозных пошлин на автокомпоненты. С декабря 2018 года концерны недополучили 5,9 млрд рублей субсидий.

Программа была запущена в октябре 2018 года, чтобы сохранить условия работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки. Тогда автопроизводители получали льготы по импортным пошлинам на компоненты в обмен на локализацию производства в России. Однако с 1 июля 2018 года, по условиям вступления России в ВТО, импортные пошлины выросли. Затраты на уплату повышенных пошлин автокомпаниям должен был компенсировать Минпромторг.