Товарооборот России и Словакии может достичь $6 млрд по итогам года

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Словакией при наметившейся положительной тенденции может по итогам 2019 года достичь $6 млрд. Об этом сообщил министр экономики Словацкой Республики Петер Жига на заседании межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.

"В первую очередь мы отмечаем рост товарооборота между нашими странами. По итогам 2018 года он составил 13%. Мы достигли $5,5 млрд. Господин министр Мантуров [глава Минпромторга] нам сообщил, что за первое полугодие 2019 года мы уже достигли $3 млрд нашего взаимного товарооборота. Так что, если мы дальше будем продвигаться такими же темпами, то к концу года мы возможно достигнем цифры в $6 млрд", - сказал он.

При этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что для закрепления этого позитивного тренда необходимо наращивать кооперационное взаимодействие в промышленном секторе. "Со своей стороны, всецело приветствуем стремление словацких компаний к локализации своих производств в России", - сказал министр.