Североосетинский производитель яблок построит фруктохранилище в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Североосетинский производитель яблок "Владка" построит фруктохранилище на 5 тыс. т в 2019 году, в проект будет инвестировано 325 млн рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев.

"Инвестиционный проект ООО "Владка" - закладка интенсивного сада на 122 га и строительство фруктохранилища на 5 тыс. т, реализуется в 2018-2019 годах в рамках государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" с общим объемом инвестиций в 325 млн рублей", - сказал Томаев.

По его словам, предприятием уже построена первая очередь хранилища на 2,5 тыс. т, установлено оборудование, высажен яблоневый сад на всей запланированной в проекте площади. Также высажен питомник грушевых саженцев. В 2019 году планируется получение урожая до 2 тыс. тонн фруктов. При реализации по 50 рублей за 1 кг планируется получение выручки в 100 млн рублей. Будет создано 30 новых рабочих мест и привлечено до 60 временных работников.

Компания "Владка", производящая яблоки, имеет сад площадью в 33 га, над которым работали специалисты из Италии, Северной-Осетии, Краснодарского края, Ростовской области, Кабардино-Балкарии. Сорта выращиваемых яблок: Gala (красное), Fuji (фиолетово-красное), Golden (золотое), RedDelicious (красное), GrannySmith (зеленое). Также выращиваются перспективные летние сорта SummerFree, RedFree и Galmack (красные).