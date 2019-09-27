Счетная палата заключила соглашения с высшими органами аудита Армении и Словении

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ и высшие органы аудита Армении и Словении заключили соглашения о проведении проверок исполнения ряда двусторонних межправсоглашений, сообщает российское ведомство.

"Сегодня на площадке ИНТОСАИ (международная организация, объединяющая высшие органы финансового контроля в странах ООН - прим. ТАСС) председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин подписал с главами ВОА Армении и Словении соглашения о проведении проверок в области реализации межправительственных соглашений", - говорится в сообщении Счетной палаты в пятницу.

В сообщении отмечается, что совместно с высшим органом аудита Словении пройдет параллельная проверка реализации двух межправительственных соглашений: об учреждении и условиях деятельности центров науки и культуры и о сотрудничестве в области культуры, науки и образования. "К проведению проверки стороны намерены приступить уже в декабре этого года, а подвести итоги в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

С ВОА Армении Счетная палата собирается совместно проверить деятельность Российско-Армянского (Славянского) университета.