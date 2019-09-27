Власти КБР рассчитывают на скорое начало возобновления добычи на ТГОК

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) рассчитывают в ближайшее время перейти к разработке документации и возобновлению добычи на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате (ТГОК), что станет началом реализации проекта. Об этом в пятницу журналистам сообщил врио главы КБР Казбек Коков.

"Сейчас работа в данном направлении активно ведется, мы взаимодействуем с "Ростехом". Могу сказать, что сегодня разработано технико-экономическое обоснование, разработанный документ утвержден советом "Ростеха". Думаю, что в скором времени будем переходить к практической разработке проектно-сметной документации и реализации проекта. Есть перспективы", - сказал Коков.

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" было единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. 17 апреля 2018 года Росндедра объявили итоги конкурсных процедур на право пользование недрами месторождения, по результатам которого принято решение предоставить "Эльбрусскому горнорудному комбинату" лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал в себя рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию. Комплекс, работа на котором полностью остановилась в 2001 году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в рамках программы импортозамещения.