Эксперты: увеличение поставок нефти в Белоруссию из Казахстана выгодно для России

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Максим Корчагин/. Планы Минска закупать часть объемов нефти не из России, а из Казахстана вполне реализуемы, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Хотя полностью казахская нефть заменить поставки из России не сможет в силу более высокой цены. Российские же компании смогут высвободившиеся с белорусского направления объемы реализовать на других рынках на более выгодных условиях, считают аналитики.
Незаменимых нет
Белоруссия планирует до конца года заключить соглашение с Казахстаном об импорте нефти и нефтепродуктов в рамках объявленных несколько лет назад планов диверсификации поставок из России. В качестве возможных партнеров в разное время рассматривались такие страны, как Венесуэла и Иран.
"Это не рычаги давления, это поиски альтернатив", - объяснял на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако, по мнению наблюдателей, чаще всего этот вопрос поднимается в периоды обострения споров с Россией. К примеру, в данный момент Минск обеспокоен потерями от реализуемого в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
Белоруссия получает нефть из России по утвержденному в межправсоглашении балансу, этот объем составляет 24 млн т в год. Минск ввозит для переработки лишь 18 млн т нефти, а остальной объем с 2017 года может реэкспортировать. При этом Белоруссия оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти.
Однако в России с 2019 года проводится налоговый маневр, по которому экспортная пошлина с текущих 30% обнулится к 2024 году при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для белорусских НПЗ российская налоговая реформа означает удорожание сырья. Минск добивается от Москвы компенсации. По оценке Лукашенко, до 2025 года Белоруссия может потерять до $10,6 млрд от российского налогового маневра.
В том, что переговоры о закупке казахской нефти являются попыткой надавить на Москву, эксперты не сомневаются. "Минск пытается выторговать некоторые компенсации в рамках налогового маневра. Они хотят, чтобы выплаты из российского бюджета для наших НПЗ распространялась и на белорусские заводы, чтобы мы компенсировали белорусам часть выпадающих доходов", - говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Реальный план
Впрочем, технологически и экономически запустить экспорт казахской нефти в Белоруссию вполне возможно, считают собеседники ТАСС. Логистически организовать поставки сырья можно через своповые схемы, допускает советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Он отмечает, что Казахстан как никто на постсоветском пространстве работает с иностранными компаниями, для которых своп - обычная практика.
По его мнению, своповые схемы, при которых товар перемещается только на бумаге, а физически используется ближайшая к точке поставки нефть, может осуществляться через балтийские порты. "Это позволит обойтись без российского транзита", - говорит он.
Юшков из ФНЭБ также не видит препятствий для продажи казахской нефти в Белоруссию, тем более, что пробные поставки уже имели место в 2017 году. Правда, по его мнению, своповую схему можно осуществить и через российскую территорию. "Казахстан подает свою нефть в российскую систему, и на выходе мы получаем по той же самой "Дружбе" поставки российской нефти сорта Urals", - поясняет он. Это позволит избежать перенастройки белорусских НПЗ на другие нефтяные сорта. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что "Транснефть" пока не получала официальных обращений о поставках нефти из Казахстана в Белоруссию.
Единственным слабым местом такой комбинации эксперты называют цену поставок. "Казахская нефть дороже, потому что они могут продать этот же объем на внешний рынок и получить больше денег. Продавать белорусам нефть по ценам ниже российских они не станут", - говорит Юшков.
России нет смысла препятствовать поставкам казахской нефти, уверен эксперт. "Чем больше будут закупать белорусы альтернативной нефти, тем России выгоднее. Экспортируя по другим направлениям, российские компании будут платить экспортную пошлину, то есть бюджет получит больше денег, чем от поставок в Белоруссию", - говорит он. Сейчас добыча нефти в России ограничена и технологически, и в силу действующего соглашения ОПЕК+, напоминает он. "Если нефть освобождается с белорусского рынка, ее прекрасно можно пристроить на внешний рынок и получить больше денег в бюджет", - резюмирует эксперт.
Однако полностью Казахстан обеспечить загрузку белорусских НПЗ не сможет, уверены эксперты. "Объемов для полного замещения российских поставок у Казахстана нет. Речь может идти только о дополнительных объемах", - считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.