В кабмине Украины заявили о плане провести аудит финансов, полученных от ЕС при Порошенко

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины должно провести аудит €15 млрд, полученных от Европейского союза на разного рода программы в период с 2014 года и до сих пор полностью не освоенных, чтобы преодолеть негативное мнение Запада по этому вопросу. Об этом в пятницу заявила депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук.

"Вместо того, чтобы эффективно использовать эти деньги (выделенные Европой €15 млрд - прим. ТАСС), мы теперь имеем негатив от Германии, от ЕС, которые спрашивают: "А €15 млрд что - мало?!" Нам фактически выставили счет, и теперь нам надо провести аудит, всесторонний, всеохватывающий, по каждой программе", - заявила Верещук в эфире телеканала "112 Украина". Она подчеркнула, что будет обращаться к правительству по каждой программе, так как за них несли ответственность определенные люди, "чтобы пояснить Ангеле Меркель, немецкой прессе" и другим, почему выделенные Украине средства не были освоены.

Она признала, что Украине сложно в такой ситуации ожидать дальнейшей поддержки от Европы. "Как мы можем рассчитывать на их поддержку, когда, как оказывается, €15 млрд были выделены нам с 2014 года на разного рода программы, которые, например, включают поддержку культурных и образовательных сетей, поддержку общественных инициатив, направленных на решение общих проблем, энергоэффективность, развитие торговли и частного сектора, благоприятствование экономическому и социальному развитию. Где это все?" - отметила Верещук.

Она назвала выделенные Европой деньги "огромным шансом" для Украины, так как страна сама не имеет возможности заложить в бюджет на подобного рода программы такие большие суммы. "Это огромные деньги, это был наш шанс, огромный шанс провести реформы - судебную, юстиции, государственного сектора", - перечислила она.

Украина и помощь ЕС

Тема финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза была поднята после обнародования стенограммы июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В нем, кроме прочего, лидеры двух государств обсудили помощь Европы Украине. Так, Трамп в разговоре критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. В свою очередь Зеленский обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении санкций в отношении РФ, а также заявил в этом контексте, что, "с точки зрения логики", крупнейшим партнером Украины должен быть ЕС, но технически им в большей степени являются США.

Реагируя на обнародованную стенограмму, в МИД ФРГ заявили, что Германия принимает активное участие в том, что касается помощи Украине, назвав ее "всесторонней". Агентство DPA со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщило, что Германия с начала кризиса на Украине оказала помощь стране на общую сумму в €1,4 млрд.

По словам пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майи Коциянчич, ЕС собрал более €15 млрд в поддержку Украины в течение последних пяти лет. Однако многие программы, на которые были направлены деньги Запада, Украиной не были реализованы.