Wildberries вложит €200 млн в строительство логистического хаба в Словакии

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский онлайн-ретейлер Wildberries планирует построить в Словакии логистический хаб стоимостью €200 млн для выхода на рынок Европы. Об этом сообщила журналистам основательница компании Татьяна Бакальчук.

"Если будут выполнены все договоренности, мы там планируем построить в течение 5 лет хаб площадью 300 тыс. кв. м. Это будет центральный хаб, который будет действовать на Европу. Соответственно, это создаст 15 тыс. рабочих мест в Словакии", - сказала она, отметив, что инвестиции в строительство составят €200 млн.

Хаб решено построить в Словакии, поскольку эта страна находится логистически выгодно относительно других европейских стран, пояснила Бакальчук. Кроме того, Россия и Словакия - страны близкие по менталитету, отметила она.

"Физически проект запустить мы хотели в этом году. Год-полтора - это речь идет о закладке строительства", - уточнила основательница компании.

"Инвестиции в €200 млн и 15 тыс. рабочих мест не могут нас не заинтересовать, хоть мы и придерживаемся позиции, что государство не должно вмешиваться в отношения предпринимательских субъектов. Мы рекомендовали Wildberries обратиться в словацкое агентство Sario, которое помогает инвесторам, желающим закрепиться на словацком рынке, и им могут дать консультацию по этому вопросу. Конечно, Министерство экономики поддержит этот проект. Агентство Sario может стать необходимым партнером со словацкой стороны", - отметил министр экономики Словацкой Республики Петер Жига.

Интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги и т. д. В 2018 г. выручка компании составила $1,7 млрд.