На Кубани направят 80 млн рублей на компенсации машиностроителям скидок для покупателей

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Программа поддержки отрасли машиностроения будет запущена в 2020 году в Краснодарском крае, в случае предоставления производителями скидок покупателям в 10% эти суммы будут компенсироваться государством, сообщила пресс-служба администрации региона.

"С 2020 года стартует новый вид господдержки кубанских машиностроителей. Производителям техники компенсируют предоставленную покупателям десятипроцентную скидку. Ежегодное финансирование на 2020-2021 годы составит 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие меры господдержки будут оказываться производителям в рамках нового компонента краевой программы развития промышленности.

Машиностроение является одной из приоритетных отраслей для Краснодарского края. В регионе в этой отрасли работают более 2 тыс. предприятий, численность сотрудников составляет около 13 тыс. человек. В этой связи предприятиям оказывают различные меры господдержки. Так, в 2019 году заработала программа льготного финансирования, по которой три производителя техники получили около 175 млн рублей займов на льготных условиях.

"Cельское хозяйство Кубани ежегодно дает рекордные урожаи и это не предел. Во многом это стало возможным благодаря новым технологиям, применению современных машин, использованию научного потенциала. У нас есть уникальные предприятия, есть чем гордиться и что представить на российском рынке", - приводит пресс-служба слова председателя краевого законодательного собрания Юрия Бурлачко.

Руководитель кубанского департамента промышленной политики Иван Куликов отметил, что новая программа "позволит вывести на рынок целый ряд перспективных образцов техники, нарастить объемы производства и привлечь в край инвесторов".