Северная Осетия намерена перенимать опыт Турции в строительстве отелей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в рамках российско-турецкого соглашения пригласили к сотрудничеству турецкие компании, у которых планируют перенять опыт по строительству отелей, сообщил ТАСС руководитель Агентства развития Северной Осетии Александр Плиев.

"Если мы себя позиционируем как туристический регион для россиян и жителей других стран, значит, нам надо иметь гостиничные комплексы, где размещать людей. Велосипеды изобретать не стоит - надо смотреть на опыт стран, где это уже развито. Мы приглашаем турецких инвесторов, мы работаем над этим", - сказал Плиев.

По его словам, Северная Осетия выразила готовность сотрудничать с турецкими компаниями и властями по проектам в сфере логистики и туризма, когда обсуждалось соглашение между Турцией и РФ, подписанное в июне на заседании межправительственной комиссии в Анкаре.

Работу комиссии с российской стороны возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак, с турецкой - министр торговли Турции Рухсар Пекджан. По итогам заседания комиссии в июне Новаком была поставлена задача увеличить торговый оборот с Турцией в 4 раза, до $100 млрд в год. Сферами партнерства были обозначены сельское хозяйство, строительство, металлургия и энергетика, космос, фармацевтика, цифровые технологии.