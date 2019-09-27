Глава "Вымпелкома" заявил, что компания не рассматривает покупку Рокетбанка

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн", принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon) не рассматривает покупку Рокетбанка. Об этом журналистам заявил глава компании Василь Лацанич после открытия демонстрационной зоны 5G на Гран-при "Формулы-1" в Сочи.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на источник, что покупкой Рокетбанка интересуется "Билайн", у которого уже есть свой банковский продукт - платежная карта.

"Мы смотрим на опыт. Нам интересен опыт Рокетбанка, потому что Рокетбанк пытается создать новую модель. Нам интересен опыт Тинькофф банка, мы им интересуемся с точки зрения опыта. С точки зрения покупки сейчас нет, у нас нет переговоров с Рокетбанком о покупке", - сказал он.

В середине августа совет директоров платежного сервиса Qiwi сообщил, что изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка. В июне 2018 года новым партнером Рокетбанка стал Qiwi банк. Qiwi купила бренды и программное обеспечение сервисов Рокетбанк и "Точка" у банка "ФК Открытие" летом 2017 года за 700 млн рублей. Рокетбанк - сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.