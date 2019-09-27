Bloomberg: США рассматривают возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж

ТАСС, 27 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg .

Кроме того, отмечает Bloomberg, американские власти могут ограничить доступ граждан США к китайскому рынку, задействовав правительственные пенсионные фонды. Официальные лица США также могут ограничить деятельность китайских компаний, включенных в биржевые индексы США.

По данным источника агентства, точные механизмы претворения в жизнь данных планов пока находятся на стадии разработки, однако Трамп дал зеленый свет для проведения дискуссий на этот счет.

Данные шаги могут стать новым этапом в эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, отмечает Bloomberg. КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут переговоры об урегулировании торговых споров. 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Предполагается, что рабочие группы двух стран на этой неделе обсудят проблему дисбаланса в торговых отношениях, а также вопрос защиты инвесторов. По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин приветствует шаги американской стороны, принявшей решение отложить с 1 на 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд. В свою очередь КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

Портфельные инвестиции в Китай

Администрация США также изучает возможность ограничить поток портфельных инвестиций в Китай.

По данным источников агентства, такая мера может самым негативным образом сказаться на инвестициях, зависящих от колебаний основных биржевых индексов. Агентство обращает внимание на то, что новые рестрикции со стороны США могут последовать в то время, когда Китай снимает ограничения на приток иностранных инвестиций на свой финансовый рынок. Согласно публикации, США и КНР обсуждают в настоящий момент объявление долгожданного перемирия в торговой войне.

Министерство финансов США 17 сентября предложило ввести новые, более жесткие правила контроля за иностранными инвестициями в ключевых отраслях, включая технологии и инфраструктуру. Новые правила предоставят более широкие полномочия межведомственному Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS, подчиняется Минфину - прим. ТАСС) при рассмотрении обращений иностранных лиц по инвестированию в ключевые отрасли США, в том числе в недвижимость. Данный шаг направлен в первую очередь на усиление контроля за китайскими инвестициями, которые, по мнению Вашингтона, могут угрожать национальной безопасности.

В течение 30 дней американская общественность может высказывать свое мнение и предлагать изменения в новые правила. Минфин рассмотрит их и, если посчитает нужным, внесет соответствующие корректировки. Новые правила вступят в силу не позднее февраля 2020 года.

Ранее Трамп одобрил создание предложенного Минфином механизма по ограничению и контролю за зарубежными инвестициями с целью воспрепятствовать краже важнейших американских технологий.