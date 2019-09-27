Курс доллара вырос до 64,50 рубля

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов - РТС потерял 0,77% и составил 1349,1 пункта, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,35%, до 2763,07 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,15%, до $61,87 за баррель.

"В понедельник индекс Мосбиржи может снизиться, реагируя на дешевеющую нефть. В Саудовской Аравии происходит активное восстановление добычи сырья после недавних атак месторождений, к тому же Эр-Рияд заключил перемирие с йеменскими хуситами", - считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников.

Суверов также сообщил, что из важной статистики 30 сентября стоит обратить внимание на Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР.

По прогнозам "БКС Премьер", в понедельник индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2750-2765 пунктов, прогнозный курс рубля против доллара 64,2-64,6 рубля, против евро - 70,3-70,6 рубля.