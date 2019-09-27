Крупнейший агрохолдинг Дагестана рассчитывает собрать рекордный урожай винограда

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в Дагестане агрохолдниг "Татляр" в 2019 году рассчитывает собрать рекордные 15 тыс. т винограда, сообщил ТАСС в пятницу директор агрохолдинга Яхья Гаджиев.

"В этом году ждем 15 тыс. т винограда, это столовые и технические сорта. В день мы собираем по 300-400 т, в истории республики такого не было. Мы побили рекорд даже советских времен", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время общая площадь виноградников агрохолдинга, в который входят три предприятия - МУП "Татляр", СПК "Питомник" и ООО "Виноградарь" - составляет 1600 га. "В этом году посажено 40 га, мы завершили посадки, больше земель у холдинга нет", - уточнил он.

При этом Гаджиев добавил, что постоянно на предприятиях агрохолдинга работают около 400 человек, а на сезонных работах в период уборки урожая занято более 1 тыс. человек.

По данным Минсельхоза Дагестана, в 2019 году в республике ожидают урожай винограда на уровне 180-200 тыс. т. В прошлом году было 171 тыс. т, этот показатель стал рекордным с 1991 года.