В "Вымпелкоме" заявили, что операторы могут совместно использовать частоты для развития 5G

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Операторы сотовой связи в РФ могут пойти по модели совместного использования радиочастотного спектра для развития сети 5G. Такой вариант развития событий может быть реализован, если будет выделен один пакет частот. Такое мнение высказал журналистам глава "Вымпелкома" (бренд "Билайн", принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon) Василь Лацанич после открытия демонстрационной зоны 5G на Гран-при "Формулы-1" в Сочи.

"Мы склоняемся к тому, что в ближайшие несколько лет у нас будет только один пакет частот, то мы не можем его "распилить" на разных операторов, мы вынуждены будем его совместно использовать. Для этого не надо строить инфраструктурного оператора, а на инфраструктурах существующих операторов нужно построить 5G - 5G надстройку. Сейчас рабочая версия, которую мы обсуждали (с остальными мобильными операторами "Большой четверки" - прим. пресс-службы компании) будет то, что в разных регионах разные операторы построят надстройку и дадут доступ остальным операторам работать на ней", - сказал он.

При этом Лацанич отметил, что такую модель ранее не тестировали нигде в мире. Диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для развития 5G, однако в России частоты этого диапазона используют силовые ведомства и спецсвязь.

В августе "Ведомости" написали, что президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах.

В сентябре в интервью "Ведомостям" вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что диапазон не будет массово расчищаться для гражданской отрасли. Выделение частот 3,4-3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах, подчеркивал Борисов.

В Минкомсвязи уверены, что без выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание России в развитии 5G неминуемо, и наверстать его, скорее всего, будет невозможно. Для других предлагаемых диапазонов (4,4-4,99 ГГц) нет оборудования, а отечественное появится только через пять лет - "это убийственно долго", говорил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.