Эксперты РСПП отметили проблему низкой монетизации нематериальных активов в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские компании обладают пока еще небольшим объемом активов нематериальной собственности, но главная проблема в том, что часто их не удается грамотно использовать и конвертировать в денежный эквивалент. Такое мнение в пятницу в рамках круглого стола "Инвентаризация интеллектуальной собственности - новые возможности для бизнеса" в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил его президент Александр Шохин.

"К сожалению, в европейских индустриально развитых странах доля нематериальных активов в компаниях все еще на порядок выше, чем в российских. Однако проблема не в том, что у нас этот показатель низкий, а в том, что мы еще просто не научились использовать и монетизировать эти активы", - сказал Шохин, чьи слова переданы в сообщении организаторов совещания.

Как считает президент Ассоциации IPChain, председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский, вопрос об оценке нематериальных активов не теряет актуальности и продолжает подниматься на многих профильных юридических и экономических дискуссионных площадках. "И российским, и западным экспертам очевидно, что существующих методов оценки недостаточно, они не отвечают запросам индустрии. К примеру, распространенный затратный метод уместен для тех областей, где есть техническая документация, но для целого пласта творческих индустрий - кино, музыки, дизайна - этот вопрос остается открытым", - цитируют его организаторы.

По словам Кричевского, в России есть возможности, закрепленные законодательством, которые позволяют эффективно работать с нематериальными активами. "Но факт остается фактом: Disney все еще стоит дороже "Газпрома", а "КамАЗ" никак "не переедет" канадского производителя мультфильма "Свинка Пеппа". То, что с этим нужно что-то делать, очевидно всем", - поделился председатель комитета РСПП.

Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ, специалист в области инвентаризации нематериальных активов Анна Костыра сказала, что у компаний есть возможность выявлять с помощью инвентаризации охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и ставить их на учет. "При этом очень важно найти то, что будет иметь экономическую выгоду и давать экономический эффект в будущем, это самый важный критерий. В результате такой грамотной инвентаризации возникает несколько положительных эффектов для бизнеса: обеспечение возможности коммерциализации интеллектуальной собственности, ее защита, увеличение доли компании на рынке, репутационный эффект. Самое главное - это повышение инвестиционной привлекательности: инвестор придет, если есть интеллектуальная собственность", - отметила она.