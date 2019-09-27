Лавров: рост мировой экономики сдерживается подменой норм ВТО на западные правила

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Навязываемые Западом правила, которые подменяют собой нормы ВТО, тормозят рост мировой экономики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Разделительные линии губительны не только для мировой политики, но и для экономики. Ее инклюзивный рост сдерживается в результате того, что нормы BTО подменяются другими "правилами": методами недобросовестной конкуренции, протекционизма, торговых войн, односторонних санкций, откровенного злоупотребления статусом американского доллара. Все это ведет к фрагментации глобального экономического пространства, негативно влияет на качество жизни людей", - сказал министр.

Россия считает необходимым вернуться к совместной конструктивной работе и в организациях системы ООН, и в Группе двадцати и намерена содействовать созданию благоприятных для этого условий, в том числе через возможности БРИКС, где РФ заступает на пост председателя в 2020 году, отметил Лавров.

"Вместе с единомышленниками выступаем за гармонизацию интеграционных процессов. Эта философия лежит в основе инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и открытого для всех других государств Евразии, включая и страны Евросоюза, - продолжил глава МИД РФ. - Движение в этом направлении уже началось через сопряжение планов развития ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс - один путь".

Как подчеркнул Лавров, последовательное осуществление этих начинаний позволит не только повысить динамику экономического роста, но и "заложить добротный фундамент для построения пространства мира, стабильности и сотрудничества от Лиссабона до Джакарты".